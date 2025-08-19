В Баку мужчина ограбил магазин из-за долга перед онлайн-казино

В Баку мужчина, имеющий долг перед онлайн-казино, совершил кражу из магазина.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел на территории Бинагадинского района столицы. Местный житель Гасан Ильясов (имя и фамилия условные, 1995 г.р.) увлекся азартными играми на мобильном телефоне, что привело к финансовым потерям.

После проигрыша примерно 450 манатов, молодой человек начал искать способ вернуть утраченные средства. Отчаявшись, Г.Ильясов решился на преступление - ограбление местного магазина. Около 03:00 он взломал дверь объекта, проник внутрь и похитил из кассы 580 манатов. Сразу после кражи он использовал украденные деньги для погашения своего долга перед онлайн-казино.

Сотрудники районного управления полиции оперативно провели расследование и задержали Гасана Ильясова в качестве подозреваемого.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии передали в суд.

Решением районного суда Г.Ильясову назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев (электронный браслет).