Число жертв крушения самолета в Дакке возросло до 19 - ОБНОВЛЕНО

Жертвами крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке стали по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор пожарной службы генерал Мухаммад Захед Камаль.

По его словам, в настоящее время подтверждена смерть 19 человек. «Более 150 человек с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницы по всей столице», - добавил он.

Ранее сообщалось о 3 погибших и 100 пострадавших. Среди пострадавших в основном учащиеся колледжа, на территорию которого упал самолет. Им от 9 до 18 лет, большинство получили ожоги.

Они доставлены в национальный институт ожоговой и пластической хирургии. Многие находятся в критическом состоянии.

14:35

Не менее 28 человек пострадали в Бангладеш при падении учебного самолета F-7 BGI военно-воздушных сил страны на здание колледжа в столице республики Дакке.

Об этом сообщила бангладешская газета Prothom Alo.

По меньшей мере один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Пострадавших доставляют в национальный институт ожогов и пластической хирургии при медицинском колледже Дакки.

По состоянию на 15:30 по местному времени, туда поступило 28 человек. Представители больницы сообщают, что большинство пострадавших — студенты.

В заявлении межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) говорится, что учебный самолет вылетел в 13:06 и вскоре потерпел крушение. Причина происшествия пока неизвестна.

Источник: Газета.ру