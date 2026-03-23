Два пилота погибли при аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пилоты самолета Air Canada Express погибли при столкновении с наземным транспортом в Ла-Гуардии.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Пилот и второй пилот самолета погибли в результате столкновения самолета Air Canada Express с наземным транспортным средством в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

По словам источников, расследованием причин их смерти сейчас занимается нью-йоркский судмедэксперт.

Четверо пожарных получили тяжелые ранения в результате столкновения самолета Express CRJ-900 с пожарной машиной на территории аэропорта "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Air Canada, прибыл в аэропорт "Ла-Гуардия" ночью в воскресенье.

Столкновение произошло, когда воздушное судно в плохих погодных условиях перемещалось в направлении гейта.

По данным газеты, на борту самолета находилось около 100 пассажиров. В настоящее время медики оценивают их состояние.

На фоне инцидента аэропорт "Ла-Гуардия" был закрыт.