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«Euromoney» признал Банк ABB «Лучшим цифровым банком года»

First News Media16:35 - Сегодня
«Euromoney» признал Банк ABB «Лучшим цифровым банком года»

Журнал «Euromoney», одно из самых авторитетных изданий в мировой финансовой сфере, признал Банк ABB лучшим цифровым банком года в Азербайджане.

Официальное объявление состоялось в рамках церемонии вручения премии «Award of Excellence», прошедшей в Лондоне. Банк ABB был признан лучшим цифровым банком на основе ряда ключевых критериев, таких, как динамичный рост числа пользователей цифровых каналов, успешная стратегия развития, направленная на улучшение цифрового клиентского опыта, внедрение решений, упрощающих доступ к цифровым продуктам и услугам, а также эффективная интеграция в открытые банковские экосистемы и активное сотрудничество с финтех-компаниями.

Группа «Euromoney», основанная в 1969 году, объединяет ряд специализированных компаний, работающих в сфере финансов и банковского анализа. Учрежденная ею премия «Award of Excellence» считается одной из самых престижных международных наград в банковской сфере.

Ежегодно «Euromoney» проводит всестороннюю оценку деятельности банков более чем в 100 странах мира.

Оценка основана как на результатах, показанных банками за год, так и на экспертных отзывах международных банков-корреспондентов, известных финансистов и ведущих представителей отрасли. По итогам этой комплексной оценки определяются лауреаты премии.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, по номеру информационного центра 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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