Обнародованы результаты этапа тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей

Центр человеческих ресурсов сообщил о публикации результатов тестового этапа конкурса по приёму учителей на работу, а также предоставил информацию по апелляционным обращениям.

Речь идет о результатах тестовых экзаменов, проведённых 3, 4, 8, 9 и 10 июля. Все данные были размещены на личных страницах кандидатов.

Кандидаты, набравшие не менее 34 баллов по общеобразовательной программе и не менее 6 баллов по методике преподавания (в сумме 40 баллов и выше), допускаются к следующему этапу — выбору вакантных должностей.