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При поддержке Азербайджана в Афганистане открыт учебный центр по ковроткачеству для женщин - ФОТО

First News Media22:40 - 21 / 07 / 2025
При поддержке Азербайджана в Афганистане открыт учебный центр по ковроткачеству для женщин - ФОТО

20 июля в Кабуле состоялось торжественное открытие Учебного центра по ковроткачеству для развития традиционного афганского ремесленного искусства. В церемонии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов.

Как сообщили в Министерства иностранных дел, проект направлен на повышение занятости и сохранение традиционных афганских ремесел. Он реализован при финансовой поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA), действующего при Министерстве иностранных дел, а также при партнерстве представительства Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Афганистане и Министерства труда и социального обеспечения Афганистана.

Выступивший на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты Афганистана Альхадж Мавляви выразил благодарность Азербайджану и ОИС от имени своей страны, подчеркнув, что данный проект будет способствовать сохранению, продвижению и развитию афганского прикладного искусства.

Представитель ОИС в Афганистане, посол Мухаммад Саед Аль-Айяш отметил, что созданный при поддержке Азербайджана учебный центр окажет помощь малообеспеченным афганским семьям, а также подчеркнул, что проект вносит особый вклад в укрепление солидарности между странами-членами ОИС.

Посол И.Мамедов сообщил, что Азербайджан уже реализовал ряд проектов в Афганистане, и подчеркнул, что подобные инициативы будут продолжены.

Выступавшие говорили о дружеских связях между Азербайджаном и Афганистаном, а также о значимости солидарности в рамках ОИС, отметив особую важность предстоящего председательства Азербайджана на саммите глав государств и правительств ОИС в 2026 году.

Учебный центр состоит из четырех мастерских и оснащен 20 ткацкими станками, необходимыми инструментами и годовым запасом сырья. Предусмотрено, что одновременно обучение здесь смогут проходить 80 женщин.

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