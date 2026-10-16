 Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку | 1news.az | Новости
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Политика

Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку

Редакция 1news12:20 - Сегодня
Обычный рейс как повод для спекуляций: в Турции манипулируют темой визита президента Израиля в Баку

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан оброс в Турции беспочвенными утверждениями.

Как сообщает АПА со ссылкой на полученную информацию, распространяемые в Турции утверждения не имеют под собой никаких оснований.

Ицхак Герцог, его помощник и небольшая делегация прибыли 14 октября в Баку для участия в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Израильская делегация прибыла в азербайджанскую столицу обычным коммерческим рейсом по маршруту Тель-Авив — Баку — Тель-Авив. Они, как и другие пассажиры, приобрели билеты и воспользовались регулярным авиасообщением. Никакого специального самолета или отдельного рейса для президента Израиля не организовывали.

Иными словами, речь идет об обычном пассажирском перелете, который в Турции попытались превратить в повод для претензий к Баку.

Прибытие президента Израиля в Баку по билету на обычный коммерческий рейс не представляет собой ничего необычного. Попытки спекулировать на том, каким рейсом и каким образом Ицхак Герцог добрался до Азербайджана, лишены логических оснований. Но те, кто постоянно ищет повод для критики Азербайджана, решили использовать и этот рядовой случай для манипуляций.

Логика подобных претензий вызывает закономерный вопрос: если сам факт перелета коммерческим рейсом становится поводом для подозрений, то по той же логике пристального внимания должны удостоиться и пассажиры Turkish Airlines, Pegasus Airlines, AJet и других авиакомпаний.

Тем более странно превращать эту поездку в предмет особого обсуждения с учетом связей, существующих между Турцией и Израилем в различных сферах. На этом фоне избирательное внимание к визиту Герцога в Азербайджан выглядит как очередная попытка найти повод для критики Баку там, где для нее нет никаких оснований.

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