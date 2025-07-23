Глава ЦБА о внешних и внутренних факторах влияния на инфляцию

Рост цен в странах, с которыми Азербайджан ведет торговлю, в 2025 году оказал заметное влияние на внутреннюю инфляцию.

Об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казимов на пресс-конференции.

По его словам, внешние факторы увеличили уровень цен в стране на 3,36%. В то же время внутренние факторы также сыграли значительную роль: укрепление номинального эффективного обменного курса маната оказало сдерживающее влияние на инфляцию (на 0,52%), тогда как рост потребления со стороны государства и населения добавил 1,61%, а удорожание сельскохозяйственной продукции — еще 4,6%.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составит около 5,7%, а в 2026 году ожидается на уровне 5,3%.

Г.Агаев