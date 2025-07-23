Минфин представил оперативные данные по исполнению госбюджета в первом полугодии

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по исполнению сводного и государственного бюджетов за первое полугодие 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, в первом полугодии доходы госбюджета составили 19803,9 млн манатов, расходы - 17095,6 млн манатов.

Профицит бюджета составил 2708,3 млн манатов.

Отмечается, что за отчетный период доходы госбюджета были исполнены в размере 19803,9 млн манатов при прогнозе в 19099,1 млн манатов, что на 704,8 млн манатов или (3,7%) больше прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, доходы были исполнены на 5,1% (+961,1 млн манатов). Это составляет 51,6% годового плана доходов государственного бюджета на текущий год.

Без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда, доходы госбюджета были исполнены с превышением на 5,9% и составили 12 563,4 млн манатов, что на 111,1 млн манатов или 0,9 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.