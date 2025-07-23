Минфин: В первом полугодии доходы госбюджета от ненефтяного сектора превысили 10,2 млрд

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по исполнению сводного и государственного бюджетов за первое полугодие 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, в первом полугодии доходы государственного бюджета за счет поступлений от ненефтяного сектора составили 10277,3 млн манатов, что составляет 51,9% от общих доходов госбюджета. Это на 457,0 млн манатов или на 4,7% больше по сравнению с прогнозом, и на 232,3 млн манатов или на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Структура доходов выглядит следующим образом: 62,4% или 6417,6 млн манатов составили поступления от налоговых органов, 30,1% или 3091,1 млн манатов - таможенных органов, 3,0% или 312,2 млн манатов - от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, 4,3% или 434,5 млн манатов приходится на долю прочих поступлений, 0,2% или 21,9 млн манатов - от аренды государственного имущества.

Поступления от налоговых органов превысили прогноз на 218,6 млн манатов или на 3,5%, таможенных органов - на 4,1 млн манатов или на 0,1%, от аренды государственного имущества и других источников - на 319,2 млн манатов или в 3,3 раза больше, поступления за счет платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета на 84,9 млн манатов или на 21,4% ниже прогноза.