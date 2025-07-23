В первом полугодии доходы госбюджета от нефтегазового сектора превысили прогноз на 2,7% - Минфин

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по исполнению сводного и государственного бюджетов за первое полугодие 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, в первом полугодии доходы госбюджета от нефтегазового сектора составили 9526,6 млн манатов, что на 247,8 млн манатов или 2,7% больше по сравнению с прогнозом, и на 728,8 млн манатов или 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В структуре доходов госбюджета поступления от нефтегазового сектора за отчетный период распределились следующим образом: 24,0% или 2286,1 млн манатов составили поступления от налоговых органов, 76,0% или 7240,5 млн манатов приходятся на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда.

Из поступлений в госбюджет от нефтегазового сектора по линии налоговых органов 52,7% или 1203,9 млн манатов пришлось на долю налога на прибыль по месторождению «Шахдениз», 39,2% или 897,6 млн манатов - соответствующих налогов, выплаченных Государственной нефтяной компанией, 8,1% или 184,6 млн манатов - налога на прибыль Азербайджанской международной операционной компанией.