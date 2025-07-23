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В первом полугодии расходы госбюджета превысили аналогичный прошлогодний показатель на 6,5% - Минфин

First News Media15:35 - Сегодня
В первом полугодии расходы госбюджета превысили аналогичный прошлогодний показатель на 6,5% - Минфин

Министерство финансов Азербайджана представило оперативные данные по исполнению сводного и государственного бюджетов за первое полугодие 2025 года.

Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Минфина, в первом полугодии расходы госбюджета были исполнены в размере 17095,6 млн манатов, что равно 41,3% годовых расходов государственного бюджета.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это больше на 1043,5 млн манатов или на 6,5%.

В январе-июне текущего года 10571,3 млн манатов или 61,8% из расходов госбюджета было направлено на текущие расходы (на 737,1 млн манатов или 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), 5496,8 млн манатов или 32,2% - на капитальные расходы (на 549,2 млн манатов или 11,1% больше к тому же периоду прошлого года), 1027,5 млн манатов или 6,0% - на обслуживание государственного долга (на 242,8 млн манатов или 19,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года).

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