Талех Кязимов раскрыл новые данные по инфляции и обменному курсу

«По итогам первого полугодия 2025 года годовая инфляция составила 6%», — заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов сегодня на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

«Этот показатель соответствует прогнозам ЦБА. Базовая инфляция за первые 6 месяцев года составила 4,8%. Укрепление номинального эффективного обменного курса на 1,9% в номинальном выражении оказало понижательное влияние на инфляцию в размере 0,52%. Ожидается, что годовая инфляция составит 5,7% в 2025 году и 5,3% в 2026 году», — отметил председатель.