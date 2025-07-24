Правительство Узбекистана, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Соглашение по инвестиционным блокам «Устюрт» - ФОТО

Правительство Узбекистана, SOCAR и «Узбекнефтегаз» подписали Соглашение о разделе продукции по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках «Устюрт».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте SOCAR.

Документ подписан 24 июля в Ташкенте в рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа, министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова и председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Баходиржона Сидикова.

Соглашение предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках «Устюрт» - Бойтэрак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой.

На первоначальном этапе предусмотрено проведение геолого-разведочных работ с целью определения перспективных участков. В течение этого периода SOCAR будет выполнять функции оператора проекта.

Согласно документу, завершить поисково-разведочные работы и пробное бурение как минимум одной скважины планируется в течение первых пяти лет.

Отмечается, что данное Соглашение открывает новые возможности для стратегического сотрудничества двух стран.