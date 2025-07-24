В Абшероне изъяли героин, марихуану и метамфетамин

В Абшероне задержаны наркокурьеры с крупной партией героина и марихуаны.

В ходе операции, проведённой сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Абшеронского районного управления полиции, были задержаны жители столицы 38-летний Руфат Гадиров и 26-летний Гасан Мусаев.

Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел, у Р.Гадирова были обнаружены 1 килограмм героина и 3 килограмма 447 граммов марихуаны, а у Г.Мусаева – 495 граммов психотропного вещества метамфетамин. Задержанные заявили, что были вовлечены в наркокурьерство гражданами Ирана, с которыми они познакомились в социальных сетях и чьи личности устанавливаются в ходе следствия. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

Отметим, что с начала года в ходе операций, проведённых сотрудниками Абшеронского РУП по борьбе с наркотиками, из незаконного оборота был изъят 51 килограмм различных видов наркотических средств. Операции в этом направлении продолжаются.