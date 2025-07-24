Дни Вьетнама в Девичьей башне – утонченная прелесть Востока в Ичеришехер

С 25 по 30 июля в Азербайджане будут проходить Дни Вьетнама. В связи с этим 27 июля на площади у Девичьей башни — символа Ичеришехер — будет организована культурно-развлекательная программа.

Как сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», мероприятие состоится по инициативе посольства Азербайджана во Вьетнаме при поддержке Управления и объединит две древние восточные культуры.

На площади под аккомпанемент вьетнамской музыки будут представлены художественные работы, а также состоится показ национального женского костюма - аозай, воплощающего изящество и традиции. Одновременно для гостей будет организована выставка-продажа изделий ручной работы.

«Дни Вьетнама» станут продолжением взаимных дружественных мероприятий, проводимых в Баку и Ханое, и направлены на укрепление культурного сотрудничества и взаимного уважения между нашими народами.

Управление заповедника приглашает всех на предстоящее мероприятие: «Приходите и вместе ощутим дыхание другого Востока среди древних стен Ичеришехер».