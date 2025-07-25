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Из-за жары вырос риск лесных пожаров: Минэкологии призвало граждан к осторожности

Феликс Вишневецкий14:00 - Сегодня
Из-за жары вырос риск лесных пожаров: Минэкологии призвало граждан к осторожности

В последние дни жаркая и засушливая погода повысила риск возникновения пожаров в лесах и других зелёных зонах.

Проведённые анализы и исследования показывают, что основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно статистике, большинство зарегистрированных случаев возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнём граждан, которые не соблюдают правила пожарной безопасности. В их числе - фермеры, занимающиеся сельским хозяйством, жители сёл, расположенных рядом с лесами и природными территориями, а также люди, отправляющиеся на отдых на природу.

Статистика показывает, что большинство пожаров возникает за пределами лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, но, к сожалению, впоследствии из-за ветра и засушливой погоды они распространяются на охраняемые земли. В результате наносятся серьёзные ущербы лесному фонду страны, особо охраняемым природным территориям, биологическим ресурсам и плодородному верхнему слою почвы, разрушается экосистема.

За прошедший период 2025 года в районах, расположенных рядом с лесами и природными территориями, произошло 83 пожара, из которых 15 впоследствии перекинулись на лесные земли, а 2 - на особо охраняемые природные территории.

С целью минимизации риска возникновения пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях министерство экологии и природных ресурсов проводит ряд превентивных и профилактических мероприятий. Как и в предыдущие годы, в этом году созданы противопожарные минерализованные полосы, увеличено количество контрольных постов и наблюдательных вышек, сформированы добровольные пожарные дружины. Одновременно с этим совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям проведены региональные совещания, организованы практические и просветительские тренинги по вопросам пожарной безопасности.

Учитывая всё это, Министерство экологии и природных ресурсов обращается к гражданам, особенно к жителям сёл, расположенных рядом с природными территориями, к фермерам и туристам, с призывом соблюдать следующие правила:

- Не используйте открытый огонь в природных зонах;

- Не выбрасывайте непотушенные окурки;

- Не поджигайте поля после жатвы;

- Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

«Не забывайте: даже мгновенная неосторожность каждого из нас может привести к неконтролируемым пожарам, нанеся серьёзный ущерб природным территориям и экосистеме» - подчеркивают в Министерстве экологии и природных ресурсов.

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