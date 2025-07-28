Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп не наблюдает прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта и сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10–12 дней.

Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

«Я собираюсь установить новый крайний срок – примерно через 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», – подчеркнул Трамп.

По его словам, нет причин ждать до 3 сентября, поскольку Вашингтон не видит никакого прогресса в переговорах.

Ранее Трамп заявил, что недоволен Владимиром Путиным. Поэтому он решил сократить срок своего ультиматума. 14 июля он объявил, что если до 3 сентября (за 50 дней) конфликт не будет урегулирован, то он введет «очень жесткие» пошлины против России и ее торговых партнеров. Речь шла как минимум о 100-процентных тарифах.

Источник: «Ведомости»