Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в разминировании территорий

Азербайджан обратился к международному сообществу с призывом оказать политическую, финансовую и техническую поддержку в деле полного разминирования территорий.

Как сообщает Report со ссылкой на малазийские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Малайзии Ирфан Давудов в ходе Международного семинара "К миру без мин".

Он подчеркнул важность глобального сотрудничества для достижения этой цели в рамках Целей устойчивого развития (SDGs). Особое внимание дипломат уделил роли Малайзии, выразив надежду на ее поддержку.

"Мы ожидаем, что правительство Малайзии примет положительное решение. Любая помощь будет высоко оценена", - заявил Давудов.