Позднее поступление детей в школу ограничивает их развитие и социализацию - Госагентство

Позднее поступление детей в школу может привести к серьезным последствиям как в образовательном, так и в социальном плане.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, согласно законодательству Азербайджана, начальное образование начинается с 6-ти лет. Задержка в отправке ребенка в школу означает позднюю реализацию его права на образование.

«Дети, которым исполняется 8 лет, привлекаются к образовательному процессу не в обычных классах, а в индивидуальной форме, что ограничивает их возможности социализации и полноценного участия в школьной жизни», - отметил Н. Исмаилбейли.

Он также подчеркнул, что индивидуальное обучение организуется только на уровнях начального и общего среднего образования, при этом занятия проходят 4 раза в неделю. К такой форме могут быть привлечены дети в возрасте 9-15 лет.

«Своевременное начало школьного обучения имеет ключевое значение для интеллектуального, социального и эмоционального развития ребенка», - добавил он.

А.Салехли