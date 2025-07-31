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Сотрудник АзТВ, пострадавший в результате разрыва мины, установленной вооруженными силами Армении, дал показания в суде

First News Media15:05 - Сегодня
Сотрудник АзТВ, пострадавший в результате разрыва мины, установленной вооруженными силами Армении, дал показания в суде

31 июля потерпевший Эмин Мамедов, давший показания в ходе судебного процесса в Бакинском военном суде, заявил, что был командирован в Кяльбаджар в качестве сотрудника АзТВ для съемок и 4 июня 2021 года, передвигаясь на транспортном средстве, в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района произошел разрыв противотанковой мины, установленной вооруженными силами Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он отметил, что в результате инцидента погибли оператор АзТВ Сирадж Абышов, корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя административного территориального округа по селу Сусузлуг Исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев, а также четыре человека, включая его самого, получили телесные повреждения.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Э.Мамедов отметил, что дорога, на которой произошел инцидент, ранее использовалась. «Я считаю, что мина была установлена позже в результате диверсии», — добавил он.

Потерпевший также ответил на вопросы обвиняемых.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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