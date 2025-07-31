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Возобновлено движение коммерческих судов между Азербайджаном и Ираном

First News Media21:20 - 31 / 07 / 2025
Возобновлено движение коммерческих судов между Азербайджаном и Ираном

Движение торговых судов, приостановленных на долгое время из-за донных отложений в иранском порту Астара, возобновлено.

Как передает телеграмм-канал "Azad İran", об этом заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, руководитель Организации портов Саид Расули.

Он сообщил, что первое коммерческое судно из Азербайджана уже пришвартовалось в порту иранского города Астара. Судно грузоподъемностью 1600 тонн перевозило строительные материалы.

В сообщении отмечается, что с прошлого года снижение уровня воды в Каспийском море и накопившиеся отложения во входном канале порта препятствовали движению судов. С апреля начались работы по очистке [дноуглубительные работы], и на данный момент удалено 150 тысяч кубометров донных отложений.

Саид Расули отметил, что открытие порта увеличит торговые и транспортные возможности Ирана на Каспийском море и внесет вклад в развитие портовой инфраструктуры региона.

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