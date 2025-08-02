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Вугар Байрамов: Поставки газа в Сирию еще больше укрепят геополитическую позицию Азербайджана

First News Media19:00 - Сегодня
Вугар Байрамов: Поставки газа в Сирию еще больше укрепят геополитическую позицию Азербайджана

Вклад в энергетическую безопасность Сирии еще больше укрепит геополитическую позицию Азербайджана.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он отметил, что поставки азербайджанского газа в Сирию могут привести к дальнейшему расширению географии экспорта азербайджанского газа.

"Это историческое событие. Сирия, которая долгое время переживала гражданскую войну и была разрушена, на новом этапе укрепит свою энергетическую безопасность с помощью азербайджанского газа. Однако это важно и с точки зрения геополитической роли Азербайджана. Учитывая, что в постконфликтный период на Ближнем Востоке ведется восстановление газопроводов в целом, азербайджанский газ может быть транспортирован на следующем этапе до Иордании и Египта через уже восстановленные трубопроводы. Это означает, что будет наблюдаться расширение направлений экспорта азербайджанского газа", - сказал Байрамов.

Депутат подчеркнул, что благодаря существующему проекту Азербайджан получит возможность более тесно способствовать энергетической безопасности не только региона и Европы, но и Ближнего Востока.

"Это приведет к дальнейшему укреплению геополитической позиции Азербайджана и повышению его роли в формировании региональной энергетической безопасности. Производство электроэнергии с помощью азербайджанского природного газа на очередном этапе может привести к увеличению числа стран, в которые Азербайджан экспортирует электроэнергию. Известно, что Азербайджан намерен вывести зеленую энергию на европейский рынок, и ожидается, что это будет реализовано с 2027 года. Но уже сейчас есть возможности для экспорта электроэнергии не только в Европу, но и на Ближний Восток. В результате это может привести к диверсификации экспорта энергетических продуктов Азербайджана посредством электроэнергии", - отметил парламентарий.

Байрамов добавил, что все эти соглашения приведут к географическому расширению инвестиционного портфеля SOCAR, учитывая расширение зарубежного портфеля и инвестиций в ряд стран в последнее время. Увеличение роли Азербайджана в формировании энергетической безопасности Ближнего Востока также создает новые инвестиционные возможности для других государственных компаний Азербайджана.

Он добавил, что Сирия станет 13-й страной, укрепляющей свою энергетическую безопасность за счет потребления азербайджанского газа. "Транспортировка азербайджанского газа в Сирию по трубопроводу Килис-Алеппо, который будет иметь пропускную способность 6 млн кубометров в день, сможет увеличить годовую пропускную способность этого трубопровода до 2 млрд кубометров. С помощью азербайджанского газа в Алеппо будет производиться электроэнергия, и планируется дополнительное производство около 1200 мегаватт. В целом, используя азербайджанский газ, Сирия улучшит внутреннее электроснабжение почти вдвое", - считает депутат.

Он также отметил, что одной из инициатив, которая более всего способствовала формированию и укреплению энергетической безопасности региона, стала реализация Южного газового коридора. Этот коридор, по словам Байрамова, считается одной из важнейших инициатив не только для региона, но и для всей Европы.

"Реализация Южного газового коридора стала возможной благодаря политической воле президента Ильхама Алиева. Когда проект обсуждался, имелись различные подходы как к финансированию, так и к географическим территориям, через которые должен был пройти трубопровод. Несмотря на все это, при поддержке Азербайджана был реализован проект, который считается значимым для региона и континента. Проекты, реализованные Азербайджаном, уже обеспечивают поставку природного газа в Турцию, Европу и теперь в Сирию. Именно благодаря политической воле президента Ильхама Алиева удалось добиться дальнейшего укрепления региональной энергетической безопасности", - подытожил парламентарий.

Источник: Report

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