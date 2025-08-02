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Микаил Джаббаров: Нефтегазовое сотрудничество Азербайджана и Сирии создаст основу для реализации ряда инфраструктурных проектов

First News Media11:50 - Сегодня
Микаил Джаббаров: Нефтегазовое сотрудничество Азербайджана и Сирии создаст основу для реализации ряда инфраструктурных проектов

Азербайджано-сирийское нефтегазовое сотрудничество создаст основу для реализации инвестиционных и стратегических инфраструктурных проектов.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию.

Министр подчеркнул, что начало поставок в Сирию является важным и историческим событием в истории сотрудничества двух стран, а также результатом сильной политической воли лидеров Азербайджана, Турции, Катара и Сирии.

"Это также свидетельствует об их приверженности устойчивому миру в регионе и укреплению экономических связей. Важность сотрудничества в энергетической сфере была особо подчеркнута во время встречи президентов Азербайджана и Сирии Ильхама Алиева и Ахмеда аш-шараа 11 апреля этого года в Анталье, а также в ходе переговоров, состоявшихся 12 июля в рамках государственного визита сирийского лидера в Азербайджан. Была отмечена важность поддержки Азербайджаном Сирии в этой области", - отметил министр.

По его словам, экспорт азербайджанского газа призван внести важный вклад в энергетическую безопасность Сирии, которая сегодня переживает серьезные трудности в энергетическом секторе. Именно по этой причине высшее руководство Азербайджана распорядилось реализовать проект в короткие сроки и принять неотложные меры, подчеркнул Джаббаров.

"Решающую роль в успешной реализации проекта сыграла поддержка Турции. Стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, существующее во всех сферах, включая энергетику, внесло значительный вклад и в этот проект. Как две братские страны, мы продолжаем совместные усилия по восстановлению и развитию Сирии", - сказал министр.

Джаббаров подчеркнул, что поставки азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции не только открывают новый этап в истории энергетического экспорта страны, но и закладывают основу энергетического моста между Южным Кавказом и Ближним Востоком.

"На начальном этапе годовой объем газа, который будет поставляться в Сирию, предусмотрен до 1,2 миллиарда кубометров. Мы верим, что эти поставки сыграют значительную роль в восстановлении экономики Сирии и повышении социального благосостояния населения.

Сегодняшнее значимое событие является началом нового этапа сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в нефтегазовом секторе. Мы уверены, что это партнерство, помимо стимулирования взаимного экономического развития, создаст прочную основу для укрепления региональной энергетической безопасности, а также реализации совместных инвестиционных и стратегических инфраструктурных проектов", - подытожил он.

Источник: Report

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