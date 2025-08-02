Альпарслан Байрактар: Экспорт электроэнергии из Турции в Сирию увеличится более чем в два раза

Турция в настоящее время Турция экспортирует электроэнергию в Сирию из 8 различных точек.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

По словам представителя Турции, на начальном этапе планируется увеличить экспорт электроэнергии в Сирию на 25%, а затем — более чем вдвое за счет дополнительных линий: "После завершения работ мощность соединения достигнет 860 мегаватт, что позволит обеспечить электроэнергией около 1,6 миллиона домов в Сирии".

Источник: Report