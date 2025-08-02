Проф. Айгюн Аттар: Начало поставок азербайджанского газа в Сирию - демонстрация растущей роли Баку в Ближневосточном регионе

Успешная внешняя политика Азербайджана проявляется не только в политических инициативах, но и в шагах экономического характера. Начало поставок азербайджанского газа в Сирию через турецкую провинцию Килис – это демонстрация растущей роли Баку в Ближневосточном регионе.

Данной оценкой с АЗЕРТАДЖ поделилась председатель Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), профессор Айгюн Аттар

Глава TADİV напомнила, что активный этап азербайджано-сирийского диалога стартовал с IV Дипломатического форума в Анталье, где 11 апреля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. «Глава Азербайджанского государства заявил в Анталье о готовности республики наряду с братской Турцией вносить вклад в восстановление и развитие Сирии», - сказала А. Аттар, назвав также особо значимыми для диалога Баку и Дамаска обсуждения на высшем уровне, состоявшиеся в июле текущего года в азербайджанской столице.

«Переговоры лидеров Азербайджана и Сирии ознаменовали новый этап активных шагов по поддержке Сирии», - указала глава TADİV, подчеркнув, что благодаря азербайджанскому газу выработка электроэнергии в Сирии повыситься вдвое, что облегчит жизнь миллионов сирийских граждан.

«В основе успешных связей государств в политической сфере лежит также тесное экономическое сотрудничество. Поэтому экспорт газа из Азербайджана в Сирию – это, безусловно, очередное звено успешной и активной политики Баку на Ближнем Востоке», - сказала эксперт, напомнив и о диалоге Азербайджана с Ираком.