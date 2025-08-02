Министр экономики: Мы демонстрируем совместную поддержку развитию и восстановлению Сирии

Сегодняшняя церемония является наглядным доказательством того, к каким успешным результатам может привести сотрудничество.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров в ходе церемонии, посвященной транспортировке природного газа из Азербайджана в Сирию через Турцию.

По словам министра, сегодня Сирия дает старт процессу нормализации. «За кратчайшее время была проведена масштабная работа для реализации этого проекта. Это событие стало результатом совместных усилий, и оно не было бы возможным без поддержки Турции. Как братские страны, мы демонстрируем совместную поддержку развитию и восстановлению Сирии. Это и есть реальный результат нашего сотрудничества», - отметил Микаил Джаббаров.

Источник: АЗЕРТАДЖ