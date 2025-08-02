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Хулуси Кылыч: Начало поставок азербайджанского газа – исторический день для Сирии и ее народа

First News Media14:20 - Сегодня
Хулуси Кылыч: Начало поставок азербайджанского газа – исторический день для Сирии и ее народа

Начало поставок азербайджанского газа в Сирию – знаковое событие для всего региона и поистине исторический день для сирийского народа. Баку продемонстрировал на деле, что истинный друг познается в беде.

Об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ заявил бывший посол Турции в Азербайджане, представитель общественного объединения İMZA в Турции, член правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) Хулуси Кылыч.

По его словам, в основе успешной внешней политики Азербайджана, в том числе на Ближнем Востоке, лежат продуманные решения Президента Ильхама Алиева.

Бывший посол напомнил об апрельской встрече лидеров Азербайджана и Сирии на полях IV Дипломатического форума в Анталье, после которой по поручению Президента Ильхама Алиева азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Самиром Шарифовым посетила Дамаск, где ознакомилась с проблемами и нуждами сирийских властей в процессе постконфликтного восстановления страны.

Особо значимым событием для азербайджано-сирийских отношений член правления TADİV назвал июльский визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан, по итогам которого был подписан Меморандум о взаимопонимании, сформировавший фундамент сотрудничества в энергетической сфере.

«Вслед за переговорами на высшем уровне в Баку был восстановлен газопровод из турецкой провинции Килис в направлении сирийского Алеппо», - сказал эксперт, указав, что, наряду с Азербайджаном и Турцией, поддержку усилиям по устранению энергетического кризиса в Сирии оказывает Катар.

Хулуси Кылыч акцентировал внимание на плачевном состоянии экономики современной Сирии, где царят разруха и безработица. «В подобной ситуации помощь Азербайджана становится поистине судьбоносной. Благодаря азербайджанскому газу выработка электроэнергии в Сирии повысится вдвое, что станет мощным толчком для восстановления страны: улучшится благосостояние населения, вновь откроются рабочие места», - указал бывший посол Турции.

По его словам, не стоит забывать и о гуманитарном аспекте внешней политики Азербайджана, который неоднократно проявлялся в прошлые годы, в том числе на примере отправки гуманитарной помощи в нуждающиеся регионы мира. «Азербайджан – истинный пример чувствительности и вклада в устранение проблем в кризисных регионах, и это вновь проявляется в Сирии, куда азербайджанский газ начал поставляться в сжатые сроки. Налицо исторический акт поддержки сирийского народа», - подчеркнул эксперт, назвав Азербайджан, Турцию и Катар – тремя странами, наиболее активно поддерживающими сирийский народ.

Хулуси Кылыч напомнил, что в 2000-2005 гг. исполнял обязанности генконсула Турции в Алеппо. «Как бывший генконсул, я высоко оцениваю вклад Азербайджана в поддержку Сирии и считаю шаги Баку предметом гордости. Выражаю искреннюю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и всему бартскому азербайджанскому народу. Налицо пример взаимной помощи народов», - сказал представитель общественного объединения İMZA.

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