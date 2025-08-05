Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Тренды TikTok появляются и исчезают с головокружительной скоростью, но некоторые из них успевают оставить после себя не только миллионы просмотров, но и реальные травмы. Один из таких трендов — модифицированная «поза у бассейна» из клипа Ники Минаж High School (2013) – в котором она сидит у бассейна, закинув одну ногу на другую и балансируя на высоких каблуках, фактически опираясь на одну ногу.

Позднее эта поза стала отправной точкой для TikTok-тренда. Под хештегом #NikiMinaj уже опубликовано более 1,5 млрд видео.

Первым, кто попытался воссоздать сцену из клипа, стал блогер под ником 1jacore. Он снял видео, в котором повторил позу Ники, но босиком, без каблуков, стараясь воссоздать атмосферу клипа. Ролик оказался удачным и быстро набрал популярность. Суть тренда проста на первый взгляд: поза с перекинутой ногой и демонстративным балансом на каблуках. Но, как это часто бывает в TikTok, пользователи начали всё усложнять и находить более зрелищные варианты исполнения тренда. Таким образом, пользователи стали вставать на нестабильные поверхности вроде гантелей, банок и бутылок, и даже пытаться держать равновесие в самых неожиданных условиях.

Однако стоит отметить, что многие из этих видео являются результатом грамотного монтажа или скрытых трюков. Некоторые создатели используют обрезки, стабилизирующие платформы вне кадра или кадрируют так, чтобы скрыть подмену поверхности. Зрелищные позы выглядят впечатляюще, но далеко не всегда они выполняются в реальности без поддержки или хитростей постобработки. Несмотря на это, многие зрители воспринимают их как подлинные и пытаются повторить трюк дома, с риском для здоровья.

Так, мода на эффектные видео уже привела к печальным последствиям. В Екатеринбурге 19-летняя Мариана получила компрессионный перелом позвоночника, попытавшись повторить одну из таких поз. Вдохновившись американской блогершей, девушка встала на банку детского питания в туфлях на каблуках, но не удержалась и с силой упала на спину. Врачи диагностировали перелом одного из позвонков и, к счастью, без смещения. В ближайшие два месяца девушке предстоит носить специальный корсет и полностью отказаться от физических нагрузок.





К сожалению, желание следовать трендам может быть сильнее здравого смысла. В погоне популярностью пользователи часто забывают, что за эффектной картинкой в интернете могут стоять монтаж, трюки и тщательно отработанные кадры, а попытка повторить то, что выглядит "легко и красиво", может закончиться серьёзной травмой.

Источники: TikTok, Meduza, Instagram

Джамиля Суджадинова