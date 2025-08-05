 Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

First News Media17:25 - Сегодня
Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Тренды TikTok появляются и исчезают с головокружительной скоростью, но некоторые из них успевают оставить после себя не только миллионы просмотров, но и реальные травмы. Один из таких трендов — модифицированная «поза у бассейна» из клипа Ники Минаж High School (2013) – в котором она сидит у бассейна, закинув одну ногу на другую и балансируя на высоких каблуках, фактически опираясь на одну ногу.

Позднее эта поза стала отправной точкой для TikTok-тренда. Под хештегом #NikiMinaj уже опубликовано более 1,5 млрд видео.

@_agentgirl_

мама на базе ♬ High School - Nicki Minaj

Первым, кто попытался воссоздать сцену из клипа, стал блогер под ником 1jacore. Он снял видео, в котором повторил позу Ники, но босиком, без каблуков, стараясь воссоздать атмосферу клипа. Ролик оказался удачным и быстро набрал популярность. Суть тренда проста на первый взгляд: поза с перекинутой ногой и демонстративным балансом на каблуках. Но, как это часто бывает в TikTok, пользователи начали всё усложнять и находить более зрелищные варианты исполнения тренда. Таким образом, пользователи стали вставать на нестабильные поверхности вроде гантелей, банок и бутылок, и даже пытаться держать равновесие в самых неожиданных условиях.

@1jacore

how did she even think to do this? 😭😭😭 ♬ High School - Nicki Minaj

@kristy.sarah challenge accepted @Nicki Minaj ♬ High School - Nicki Minaj

@der_opbro Nicki Minaj OP -Edition #nickiminaj #trend #ota #ata #operationstechnischeassistentin #krankenhaus #pflege #ornurse #surgery #surgeon #delmenhorst ♬ Originalton - der_opbro

@thealenaflow Here you go 🤙🏼😎 #nickiminaj #nickiminajchallenge #nickiminajvideos #wakesurf #wakesurfing #surf #surfing #ocenlover #wakesurfinglife ♬ оригинальный звук - alenaflow

@etoilesalondenver Challenge accepted! This was so fun 💅 @Nicki Minaj ✨Follow our IG 📸 ✨Link in Bio ⬆️ #businessowner #nickiminajchallenge #nails #skincare #denversalon ♬ High School - Nicki Minaj

Однако стоит отметить, что многие из этих видео являются результатом грамотного монтажа или скрытых трюков. Некоторые создатели используют обрезки, стабилизирующие платформы вне кадра или кадрируют так, чтобы скрыть подмену поверхности. Зрелищные позы выглядят впечатляюще, но далеко не всегда они выполняются в реальности без поддержки или хитростей постобработки. Несмотря на это, многие зрители воспринимают их как подлинные и пытаются повторить трюк дома, с риском для здоровья.

@thequinettos Trend mood - police version 👮🏼 #vfx #visualeffects #3d #cgi ♬ original sound - Millie

@thequinettos Risposta a @Laila star Trend mood 👠 #vfx #visualeffects #3d #cgi ♬ original sound - Millie

Так, мода на эффектные видео уже привела к печальным последствиям. В Екатеринбурге 19-летняя Мариана получила компрессионный перелом позвоночника, попытавшись повторить одну из таких поз. Вдохновившись американской блогершей, девушка встала на банку детского питания в туфлях на каблуках, но не удержалась и с силой упала на спину. Врачи диагностировали перелом одного из позвонков и, к счастью, без смещения. В ближайшие два месяца девушке предстоит носить специальный корсет и полностью отказаться от физических нагрузок.


К сожалению, желание следовать трендам может быть сильнее здравого смысла. В погоне популярностью пользователи часто забывают, что за эффектной картинкой в интернете могут стоять монтаж, трюки и тщательно отработанные кадры, а попытка повторить то, что выглядит "легко и красиво", может закончиться серьёзной травмой.

Источники: TikTok, Meduza, Instagram

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
165

Актуально

Мнение

Фархад Мамедов об активизации США в мирном процессе: «Армяно-азербайджанская ...

Политика

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Общество

Какой будет погода в Азербайджане в среду?

Общество

В Ходжалы задержан виновник пожара - ФОТО

В мире

Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

Трамп: «Лидеры НАТО делают все, что я хочу»

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Проректор и глава пресс-службы Карабахского университета покинули должности

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

Украина готовится к визиту Эрдогана

В Узбекистане уволили чиновника, усадившего секретаршу к себе на колени во время онлайн-собрания

Последние новости

Oбсуждены перспективы развития экономического сотрудничества с США

Сегодня, 17:38

Трамп: «Лидеры НАТО делают все, что я хочу»

Сегодня, 17:32

Баланс на каблуках: новый TikTok-тренд довел девушку до перелома позвоночника - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Проректор и глава пресс-службы Карабахского университета покинули должности

Сегодня, 17:12

В Азербайджане вступают в силу новые правила отказа в возбуждении уголовных дел

Сегодня, 17:11

Трамп намерен «очень существенно» повысить пошлины против Индии

Сегодня, 17:08

Сербский министр перенес инсульт в эфире телешоу - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

«Кто спустил «Бесогона» на Азербайджан? - CBC TV разоблачил кремлевский заказ

Сегодня, 17:00

«Azəri»: Высказывания Мурада Арифа о сокращенном обращении к азербайджанскому народу породили споры в соцсетях - ФОТО

Сегодня, 16:56

Утвержден План мероприятий по распределительной электросети Нахчывана

Сегодня, 16:54

Президент утвердил новые штрафы за нарушения со стороны НПО

Сегодня, 16:50

Фархад Парвизи уволен из Baker Tilly Azerbaijan после скандальных высказываний о женщинах - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Назначен новый начальник Генштаба ВС Турции - ФОТО

Сегодня, 16:30

Названо число пострадавших от солнечного удара в Баку в июле

Сегодня, 16:15

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 16:07

Названы кинопроекты, допущенные к питчингу в конкурсе на господдержку - СПИСОК

Сегодня, 16:00

Задержаны лица, причастные к пожару в Джебраиле - ФОТО

Сегодня, 15:45

Украина обнаружила в российских беспилотниках компоненты из Индии

Сегодня, 15:35

В Сумгайыте найдена пропавшая несовершеннолетняя - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Баку водитель сбил насмерть мать и её малолетнего ребенка

Сегодня, 15:10
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45