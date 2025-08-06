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Председатель Президентского совета Йемена приглашен в Азербайджан

First News Media21:44 - Сегодня
Председатель Президентского совета Йемена приглашен в Азербайджан

Председатель Президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими приглашен на 13-й Всемирный форум городов (WUF13), который состоится в Баку в 2026 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол нашей страны в Саудовской Аравии и постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев вручил министру иностранных дел Йемена Шайа аз-Зиндани пригласительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече глава МИД Йемена выразил заинтересованность своей страны в укреплении дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном.

Министр рассказал также о последних событиях в регионе и возникших угрозах мировому судоходству в бассейне Красного моря.

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