Председатель Президентского совета Йемена приглашен в Азербайджан

Председатель Президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими приглашен на 13-й Всемирный форум городов (WUF13), который состоится в Баку в 2026 году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол нашей страны в Саудовской Аравии и постоянный представитель при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Шахин Абдуллаев вручил министру иностранных дел Йемена Шайа аз-Зиндани пригласительное письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На встрече глава МИД Йемена выразил заинтересованность своей страны в укреплении дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном.

Министр рассказал также о последних событиях в регионе и возникших угрозах мировому судоходству в бассейне Красного моря.