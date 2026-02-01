В МИД Азербайджана осудили теракт в Пакистане
В Министерстве иностранных дел Азербайджана осудили террористический акт, совершенный в провинции Белуджистан на западе Пакистана.
Об этом говорится в публикаци внешнеполитического ведомства в Facebook.
"Решительно осуждаем чудовищные террористические атаки, произошедшие в пакистанской провинции Белуджистан. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и искреннее сочувствие братскому народу и правительству Пакистана. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана выразили солидарность с Пакистаном и вновь подтвердили "твердую поддержку международным усилиям против всех форм и проявлений терроризма".
Источник: Report
