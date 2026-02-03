Депутат: в Азербайджане ожидается повышение трудовых пенсий

В Азербайджане в ближайшее время могут быть повышены все виды трудовых пенсий, заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, как ожидается, соответствующее распоряжение в ближайшие дни подпишет Президент Азербайджана Ильхам Алиев. По оценкам эксперта, трудовые пенсии будут проиндексированы и увеличены на 9,2%.

Депутат заявил, что индексация пенсий затронет около 1,1 миллиона граждан. Он отметил, что повышение пенсий станет возможным благодаря устойчивому развитию экономики и росту ненефтегазового сектора.

По прогнозам, в этом году доля ненефтегазового сектора в бюджетных доходах достигнет 57%, а доля нересурсного сектора в ВВП - до 68%: «Это означает достижение целей, связанных с диверсификацией экономики».

Естественно, сильная экономика одновременно создает возможности для новых шагов в социальной сфере, сказал Вугар Байрамов, напомнив, что в рамках последнего социального пакета из госбюджета было дополнительно выделено 1,4 млрд манатов. «Если в 2024 году среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 8,1%, то в 2025 году этот показатель составил 9,2%. С учетом экономических и социальных итогов данные меры следует оценивать положительно», - отметил он.