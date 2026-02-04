 Эрдоган: Вмешательство в дела Ирана опасно для региона | 1news.az | Новости
В мире

Эрдоган: Вмешательство в дела Ирана опасно для региона

First News Media20:05 - Сегодня
Эрдоган: Вмешательство в дела Ирана опасно для региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает внешнее вмешательство в дела Ирана недопустимым, поскольку оно может породить серьёзные риски для всего региона, передает ТАСС.

«Мы совершенно уверены, что внешнее вмешательство [в дела Ирана] представляет значительные риски для всего региона. Дипломатическое решение вопросов, имеющихся с Ираном, включая ядерное досье, является наиболее разумным подходом», — сказал Эрдоган на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.Т

урецкий лидер подчеркнул, что дипломатия должна оставаться главным инструментом урегулирования вопросов, связанных с Ираном, включая его ядерную программу.



