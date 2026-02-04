В Баку задержана девочка, которая убила своего отца, защищая мать

2 февраля Руфат Гашимов, 1977 года рождения, получил ножевое ранение со стороны несовершеннолетней в одной из квартир Низаминского района. На следующий день он скончался в больнице, где проходил лечение.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, подозреваемый в совершении преступления задержан.

По факту происшествия Низаминская районная прокуратура продолжает предварительное расследование уголовного дела по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее сообщалось, что конфликт разгорелся в квартире на улице Исмаила Мамедова.

Отмечалось, что 46-летний Руфат Ариф оглы Гашимов в ходе ссоры избил свою супругу. В ответ на это их 15-летняя дочь нанесла отцу ножевое ранение.

Пострадавший с колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, где ему провели операцию.