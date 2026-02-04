Трамп обсудил с лидером КНР Иран и Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был длительным и обстоятельным.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что в ходе телефонного разговора обсуждались текущая ситуация вокруг Ирана, российско-украинская война, торговые и военные вопросы, а также тема Тайваня.

Президент США высоко оценил переговоры с китайским лидером и подчеркнул, что с нетерпением ждёт визита в Китай в апреле.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с Си Цзиньпином находятся на исключительно хорошем уровне, и мы оба понимаем, насколько важно их сохранить. Я убеждён, что в течение следующих трёх лет моего президентства будут достигнуты многие позитивные результаты во взаимодействии с Си Цзиньпином и Китайской Народной Республикой», — отметил Трамп.