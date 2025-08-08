Российские СМИ освещают визит Президента Азербайджана в США - ФОТО

Ведущие российские издания опубликовали материалы о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в США и запланированном подписании документов между Азербайджаном и Арменией в Белом доме.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ТАСС передает, что 8 августа в Вашингтоне состоится церемония подписания документов между Баку и Ереваном. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что на встрече также будут подписаны двусторонние экономические соглашения с обеими странами.

«Лента.ру» приводит заявление госсекретаря США Марко Рубио, который сообщил, что подписание соглашения станет началом официального мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, США стремятся закрепить этот шаг как важный элемент своей внешнеполитической стратегии.

«Московский комсомолец» подчеркивает, что Трамп назвал соглашение историческим достижением. Американский лидер выразил благодарность Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну за проявленную политическую волю и добавил, что взаимодействие с Южным Кавказом станет основой новой экономической модели региона.

«Газета.ру» уточняет, что США подпишут двусторонние соглашения с Азербайджаном и Арменией о сотрудничестве в сфере реализации транспортных проектов. Речь идет о транзитном коридоре через территорию Армении, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

«Вестник Кавказа» акцентирует внимание на обсуждаемом решении о роспуске Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для содействия урегулированию конфликта. Издание указывает, что Армения согласилась на этот шаг в рамках широкой договоренности с США, которая включает также парафирование текста мирного договора министрами иностранных дел двух стран.

«КоммерсантЪ» цитирует Трампа, отметившего, что его администрация вела переговоры с Баку и Ереваном в течение длительного времени. По его словам, достигнутые договоренности являются доказательством успеха дипломатии США и стремления к прочному миру на Южном Кавказе.

«Ведомости» сообщают, что ключевым элементом подписываемого соглашения станет создание транспортного коридора, который пройдет по территории Армении. Инфраструктурный проект будет реализован американским консорциумом, а юрисдикция сохранится за Арменией.

Islam News называет предстоящую церемонию в Белом доме историческим саммитом мира, подчеркивая роль США как посредника в заключении соглашения, которое, по мнению Дональда Трампа, откроет новую эру сотрудничества и экономического роста в регионе Южного Кавказа.