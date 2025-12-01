Brussels Signal: Азербайджан выиграл войну, теперь он выигрывает мир

Дипломатические контакты между Азербайджаном и Евросоюзом в последние годы в основном были сосредоточены на урегулировании территориального спора с Арменией. Однако после установления мира в фокус вышла новая повестка — экономические проекты и возможности.

Как передает Caliber.Az, об этом пишет европейский сайт Brussels Signal. Считается, что двусторонние отношения со старым противником по Карабахскому конфликту были урегулированы после молниеносного наступления (антитеррористическая операция – ред.) в сентябре 2023 года. Большая часть этнических армян покинула регион, и сегодня две страны могут продвигаться вперед с совместными инфраструктурными проектами.

«Мы выиграли войну, теперь давайте выиграем мир. Мы полностью трансформируем регион и закрепляем мирную повестку между Арменией и Азербайджаном», — сказал журналистам в Брюсселе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Одним из ключевых элементов этой повестки считается завершение строительства Зангезурского коридора — дорожного и железнодорожного проекта на стыке Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. Этот маршрут может стать частью крупной оси, способной соединить Китай и Европу (США, со своей стороны, сотрудничают с Арменией в рамках её участка, получившего неофициальное название в честь Дональда Трампа).

Азербайджан также продвигает свои возможности как поставщика дополнительного объёма природного газа — при условии, что ЕС «преодолеет зелёный фанатизм», — и возобновляемой электроэнергии. Хотя геологические исследования ещё не завершены, предполагается наличие золотых месторождений; возможно, и редкоземельных металлов.

Тем не менее Зангезурский коридор и взаимодействие с Арменией могут оказаться не самыми сложными элементами дипломатического баланса, который сегодня удерживает Баку. Азербайджан географически расположен между двумя странами, находящимися под санкциями Запада — Россией и Ираном. Такая среда не способствует стабильности.

Попытки Баку наладить поставки газа в Украину были приостановлены в августе, когда принадлежащие SOCAR энергетические объекты подверглись ударам со стороны России.

Пресс-служба президента Алиева осудила «преднамеренную» атаку, хотя сегодня Гаджиев предлагает другое объяснение. «Я не думаю... что это было преднамеренно», — говорит он. «Если бы это было преднамеренно, вероятно, взрывы могли быть гораздо сильнее». Поэтому это был «вероятно» «сопутствующий ущерб».

До этого, в 2024 году, произошло «случайное поражение» самолёта Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Погибли 38 из 67 человек на борту. Сейчас этот эпизод также считают исчерпанным.

По словам Гаджиева, президент Путин «удовлетворил четыре ключевых ожидания Азербайджана»: принес официальные извинения, согласился на проведение расследования, обязался привлечь виновных к ответственности и выплатить компенсации. Теперь, когда эти вопросы решаются, «мы переворачиваем страницу недоразумения». Месяц назад МИД Азербайджана выразил Москве жёсткий протест после того, как здание посольства этой страны в Киеве было повреждено российским ударом. Это также, по словам Гаджиева, «вероятно, сопутствующий ущерб».

Иран, в свою очередь, в мае привёл в исполнение смертный приговор человеку, признанному причастным к нападению на посольство Азербайджана в Тегеране в 2023 году. «Все эти вспышки напряжённости могут отразиться на нас, — отметил Гаджиев. — Но, несмотря ни на что, Азербайджан остаётся островком стабильности, безопасности и процветания, и мы продолжим укреплять это».

Завершение конфликта с Арменией стало поворотным моментом для внешней политики Баку. Теперь Азербайджан рассматривает себя как страну, находящуюся на пересечении Кавказа и Ближнего Востока. Геополитическая идентичность Азербайджана стала «многослойной», подчеркнул Гаджиев.