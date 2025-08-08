Ведущие СМИ Украины уделили большое внимание рабочему визиту Президента Ильхама Алиева в США

Ведущие украинские СМИ опубликовали материалы о рабочем визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикациях агентств «Укринформ», «УНИАН», «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», «Гордон» и других информационных порталов отмечается, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении встретятся при участии Президента США Дональда Трампа. «Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме. По его словам, в Белом доме состоится церемония подписания документа о мире», - подчеркивается в статьях.

Кроме того, говорится, что США подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного использования экономических возможностей и раскрытия потенциала региона Южного Кавказа.