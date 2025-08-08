В Бакинском суде дали показания пострадавшие от мин и подвергшиеся пыткам в плену вследствие нападений вооруженных сил Армении

8 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые принимающим участие в процессе, состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им предусмотренные законодательством права и обязанности.

Потерпевший Лянкяран Джафарли сообщил, что в 2020 году, во время 44-дневной Отечественной войны, получил ранения в результате разрыва снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, когда осуществлял эвакуацию мирного населения в селе Чеменли Агдамского района. В ответ на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева он заявил, что на указанной территории не было огневых точек Азербайджанской армии.

В своих показаниях Шамси Кязымлы сообщил, что во время Отечественной войны, 19 октября, получил два огнестрельных ранения в Гадруте. Потерпевший также рассказал, что 12 мая 2021 года на условной азербайджано-армянской границе, в Лачинском районе, на направлении Горис–Сисиан, ему были нанесены травмы тупым предметом. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он сообщил, что в момент происшествия на месте находилось около 400–500 человек из состава вооруженных сил Армении и вооруженных гражданских лиц. «Во время происшествия они окружили нас. Выстрелов не было, мы разговаривали. Внезапно меня ударили сзади тупым предметом. В тот момент вместе со мной пострадали шесть человек», — рассказал он.

Азад Ахундов дал показания, схожие с теми, что ранее озвучил Шамси Кязымлы. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший сообщил, что 12 мая 2021 года на условной азербайджано-армянской границе получил травмы в результате удара прикладом оружия.

Ранил Абдуллаев, отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, в своих показаниях сообщил, что 21 октября, во время Отечественной войны, был ранен в Суговушане в результате разрыва минометного снаряда.

Правопреемник потерпевшего Эльвина Керимова — Нияз Керимов в своих показаниях сообщил, что его брат стал шехидом во время Отечественной войны в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Потерпевший Идрис Мирзоев сообщил, что в апреле 1994 года был взят в плен вооруженными силами Армении в Тертерском районе. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он отметил, что в плену содержался в Шушинской тюрьме, в Агдере и в Ханкенди. Его принудительно привлекали к различным строительным работам в селе Агбулаг (Ходжавендский район - прим.ред.), которое в то время находилось под оккупацией вооруженных сил Армении. В плену его избивали и подвергали пыткам, в том числе разбили бутылку об его голову. В результате полученных травм у него был поврежден позвоночник, из-за чего он хромает.

Потерпевший Габиб Алиев сообщил, что в 1992 году, проходя срочную военную службу в Лачине, был взят в плен в результате ранения, полученного во время боевых действий. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший отметил, что, находясь в раненом состоянии, подвергался избиениям и пыткам. На его глазах в плену был сожжён заживо его сослуживец. Габиб Алиев провёл 1 год и 8 месяцев в плену, из них значительную часть — в подвале. Он был освобожден 8 мая 1995 года.

Махир Абилов сообщил, что в ноябре 2021 года получил ранения в результате разрыва мины в селе Гюлябирд Лачинского района, где работал в качестве сотрудника ОАО «Азеришыг».

В своих показаниях Диляфруз Алекперова сообщила, что в 1993 году, в результате оккупации села Исмаилбейли Агдамского района вооруженными силами Армении, она и члены ее семьи были вынуждены покинуть родные края, став вынужденными переселенцами. Все их имущество осталось на территории, в то время находившейся под оккупацией.

Товуз Джалилова отметила, что ее супруг Бадирхан Джалилов пропал без вести во время боевых действий в селе Гюллюджа Агдамского района 17 апреля 1994 года.

Гюлизар Салахова в своих показаниях сообщила, что ее сын Салахов Валех Вагиф оглу пропал без вести во время боевых действий в селе Абдуррахманлы Физулинского района 10 января 1994 года.

Потерпевший Расим Багиров сообщил, что вместе с членами семьи стал вынужденным переселенцем из Ханкенди.

Офелия Алмурадова заявила, что она вместе с членами семьи из шести человек стали вынужденными переселенцами в результате оккупации Зангиланского района вооруженными силами Армении. Ее брат был ранен, двоюродный брат пропал без вести.

Правопреемница потерпевшего Джафарова Эмина Хайрулла оглу Зюмрюд Абдулрагимова в своем показании отметила, что ее брат погиб в боях в Физулинском районе 26 декабря 1993 года.

Потерпевший Махир Агаев сообщил, что двухэтажный дом, в котором он жил в Физулинском районе, был разрушен в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении в 1993 году, спустя некоторое время стал вынужденным переселенцем из-за оккупации.

Гянджали Керимов заявил, что был вынужден покинуть село Ханалылар Лачинского района в мае 1992 года. Он сказал, что военнослужащие вооруженных сил Армении разграбили и сожгли дома в селе.

Севиндж Аскерова подчеркнула, что они были вынуждены покинуть село Миндживан Зангиланского района в 1993 году. По ее словам, тогда они, преодолев реку Араз, перешли в Иран.

Таир Наджмеддинов сказал, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года, 3 апреля, в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении.

Габиб Иманлы отметил, что его отец и дед погибли во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Севиндик Алиев в показании заявил, что его мать, Ситара Алиева, погибла в результате артобстрела вооруженными силами Армении 29 мая 1993 года села Айбасанлы Физулинского района, где он проживал. Спустя некоторое время он стал вынужденным переселенцем.

Потерпевшие – Фирудин Ягубов, Расим Шукюров, Мубариз Зульфугаров, Эльдар Аскеров, Азер Садыхов, Ахмед Ахмедов, Ирада Мамедова, Ровшан Нифталызаде, Газанфар Аббасзаде и Шахсувар Аббасов – в показаниях заявили, что пострадали в результате провокаций, нападений со стороны вооруженных сил Армении, совершенных в различные времена.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 11 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.