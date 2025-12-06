 Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

First News Media15:32 - Сегодня
Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

Азербайджан прикладывает все возможные усилия для продвижения мирной повестки в отношениях с Арменией.

Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на международном форуме в Дохе.

Он подчеркнул важность продолжения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы прилагаем все возможные усилия для продвижения мирной повестки. Вместе с тем, нам необходима поддержка международного сообщества. Как эта поддержка должна быть направлена и адаптирована к нашей повестке? В первую очередь, необходима политическая поддержка и, конечно же, политическая воля", - сказал Гаджиев.

Помощник президента призвал международное сообщество воздерживаться от заявлений, которые могут нанести вред мирному процессу.

"Поддержите нас, чтобы мы могли двигаться вперед. Иногда мы видим элементы в политических заявлениях, которые тянут нас назад. Это мой призыв, обращенный как к международным СМИ, так и к академическим кругам, и аналитическим центрам. Существуют исследования, которые тянут нас в прошлое, а этого не должно быть. Мы смотрим в будущее. Мы знаем о существовании сложностей, но давайте сосредоточимся на мирной повестке и работать для ее достижения", - заявил он.

Источник: Report

Поделиться:
427

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

Политика

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Политика

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения ...

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Политика

Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Последние новости

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

Сегодня, 18:44

Ильхам Алиев принял руководителей ряда компаний из ОАЭ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:20

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Сегодня, 18:18

Хакан Фидан: Анкара довела до сведения Киева и Москвы свои опасения из-за атак в Черном море

Сегодня, 18:04

Дипломат: вопрос с приобретением Турцией С-400 может решиться в течение 2026 года

Сегодня, 17:49

Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:20

Какой будет погода в предстоящие три дня? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 17:04

Прошли похороны погибших при пожаре в «Гобу Парк-1» матери и детей

Сегодня, 16:43

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Сегодня, 16:24

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

Сегодня, 16:14

Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева

Сегодня, 16:07

Состоялась литературная встреча, посвящённая памяти поэта Вагифа Самедоглу - ФОТО

Сегодня, 16:01

Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

Сегодня, 15:32

Министры образования Азербайджана и Грузии обсудили вопросы интеграции нацменьшинств в образовательную систему

Сегодня, 15:22

Газета Türkiye: В приграничных провинциях Турции готовы к открытию Зангезурского коридора

Сегодня, 15:15

Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Бинагади

Сегодня, 15:05

Хикмет Гаджиев: Азербайджан создает новые реалии на Южном Кавказе

Сегодня, 14:58

Армени Григорян: 1-2 года назад наши нарративы с Баку были противоречивы, сейчас во многом схожи

Сегодня, 14:34

В ДТП с участием автобуса в Турции много жертв

Сегодня, 14:20

Мерц заявил о поддержке плана Трампа по Газе

Сегодня, 14:08
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30