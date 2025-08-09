Натали Гуле: Франция могла бы сыграть важную роль в мирном процессе, если бы слепо не следовала армянскому лобби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян написали историю в Вашингтоне при участии Президента США Дональда Трампа.

Об этом сказала французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.

"Я очень рада, что достигнуто историческое соглашение Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном с участием Президента Трампа. Франция могла бы сыграть ключевую роль в мирном процессе, если бы 99,99% политиков не следовали слепо за армянским лобби", - сказала она.

По словам Гуле, Париж занял крайне однобокую позицию, что привело к его исключению из переговорного процесса.

"Надеюсь, что Франция в скором времени восстановит хорошие отношения с Азербайджаном. Я горжусь тем, что всегда была на правильной стороне истории", - подчеркнула сенатор.

