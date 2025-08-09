Натали Гуле: Франция могла бы сыграть важную роль в мирном процессе, если бы слепо не следовала армянскому лобби
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян написали историю в Вашингтоне при участии Президента США Дональда Трампа.
Об этом сказала французский сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле.
"Я очень рада, что достигнуто историческое соглашение Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пашиняном с участием Президента Трампа. Франция могла бы сыграть ключевую роль в мирном процессе, если бы 99,99% политиков не следовали слепо за армянским лобби", - сказала она.
По словам Гуле, Париж занял крайне однобокую позицию, что привело к его исключению из переговорного процесса.
"Надеюсь, что Франция в скором времени восстановит хорошие отношения с Азербайджаном. Я горжусь тем, что всегда была на правильной стороне истории", - подчеркнула сенатор.
Источник: Trend