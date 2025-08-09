В Вашингтоне подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством США

8 августа в Вашингтоне Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.