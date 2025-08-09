 Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру | 1news.az | Новости
Политика

Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру

First News Media14:30 - Сегодня
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

“Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководства США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе”, - сказал глава МИД.

Он назвал встречу в Вашингтоне историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру.

