Политика

Айгюн Аттар: Встреча в Вашингтоне – очередной успех многовекторной политики Президента Ильхама Алиева

First News Media13:52 - Сегодня
Айгюн Аттар: Встреча в Вашингтоне – очередной успех многовекторной политики Президента Ильхама Алиева

Итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне – очередной успех многовекторной политики Президента Ильхама Алиева.

Официальный Баку демонстрирует миру готовность к использованию различных каналов диалога на пути достижения заявленных целей.

Данной оценкой, как сообщает АЗЕРТАДЖ, в эфире турецкого телевидения поделилась председатель Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV), профессор Айгюн Аттар.

По ее словам, диалог Азербайджана с США и Европейским Союзом, развитие диалога с Израилем, Ираком, Сирией и многими другими странами, – это показатель уважения и высокого авторитета Баку в международных отношениях, следствие формирования мощной экономической базы взаимодействия.

По ее словам, встреча в Белом доме стала также отражением тенденции на смену баланса сил в регионе Южного Кавказа. «Обозначилось лидерство Вашингтона в контексте вклада в мирный процесс и нормализацию отношений», - сказала глава TADİV.

А. Аттар отметила значимость снятия необоснованных ограничений США в адрес Азербайджана, а также участия Вашингтона в открытии коммуникаций на Южном Кавказе.

По ее мнению, транспортный проект «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) – это и следствие пробелов и ошибок внешней политики России на Южном Кавказе, где в последний период предприняли откровенно недопустимые шаги в отношении Азербайджана и азербайджанцев.

Профессор привела пример обстрела самолета AZAL, а также факты насилия в отношении представителей азербайджанской диаспоры, что вызвало справедливое негодование в Азербайджане.

Глава TADİV акцентировала внимание и на слабом интересе Москвы к инициативам регионального диалога, в частности, формату «3+3».

Профессор подчеркнула провал многолетней миссии Минской группы ОБСЕ, которая ни только не приблизила урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а усугубила решение проблем.

А. Аттар напомнила о встрече Президента Ильхама Алиева с представителями МГ ОБСЕ, прибывшими без приглашения в Баку в дни 44-дневной Отечественной войны. «Азербайджанский лидер уже в дни исторической войны за освобождение оккупированных земель четко заявил о фактической недееспособности Минской группы ОБСЕ. Поэтому озвученный накануне совместный призыв Азербайджана и Армении по роспуску данной структуры - лишь констатация факта», - сказала она.

