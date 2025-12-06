 Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:20 - Сегодня
Азербайджан впервые принимает Молодежный диалог D-8 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

6 декабря состоялась официальная церемония открытия Молодежного диалога D-8.

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана и демонстрации короткометражного видеоролика.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал о молодежной политике, проводимой в нашей стране, и постоянной поддержке, оказываемой молодежи руководством республики. Он отметил, что диалог будет способствовать развитию связей между молодежью государств-членов и реализации совместных инициатив.

Подчеркнув, что мероприятия, проводимые в Сумгайыте – Молодежной столице 2025 года будут полезны для молодежи, министр пригласил присутствующих к активному участию в диалогах.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам заявил, что диалог будет иметь важное значение для укрепления корпоративных связей между молодежью стран D-8. В своем выступлении генсек поблагодарил Азербайджан за достойную организацию мероприятия.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев выступил на тему градостроительства и устойчивого развития. Подчеркнув, что молодежь является движущей силой общественного развития, инноваций и устойчивого развития, глава комитета отметил важность совместного сотрудничества для будущих поколений. Инновационные инициативы молодежи на XIII Всемирном форуме городов, который наша страна примет в 2026 году, имеют особое значение, сказал он.

Заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев коснулся роли молодежи в глобальной климатической повестке. Он отметил, что Молодежный диалог D-8 также станет важной платформой для обмена мнениями среди молодежи.

Принимающий участие в мероприятии в качестве специального гостя министр молодежи и спорта Сомали Мохамед Абдулкадир подчеркнул важность единства и обмена опытом в диалоге между странами.

Молодой лидер ООН за достижение Целей устойчивого развития, директор по коммуникациям и аутрич Инициативы по космическим исследованиям Иордании (JSRI) Мерна Альзурикат отметила важность международного сотрудничества в рамках Целей устойчивого развития.

Сессия открытия продолжилась обменом мнениями с делегатами стран-участниц.

В рамках диалога в последующие дни пройдут панельные дискуссии на темы молодежной политики, инноваций, климата и урбанизации.

10:43

В Баку впервые организован Молодежный диалог D-8.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, главный переговорщик СОР29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и др.

Тема диалога - "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего".

Организатором мероприятия выступает Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного сотрудничества среди молодежи, повышение ее потенциала в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.

В рамках форума будут обсуждаться темы "Развитие человеческого капитала и устойчивое градостроительство - молодежь как ведущая сила развития", "Устойчивое градостроительство: Молодежь и будущее городов", "Трансформация для умных и инклюзивных городов".

Все новости
