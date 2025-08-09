Катар приветствовал предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Государство Катар приветствовало предварительное подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Соединённых Штатов Америки.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

Катар выразил надежду, что соглашение установит новый этап сотрудничества между двумя странами, основанный на принципах добрососедства, тем самым воплотив в жизнь стремления двух народов к достижению мира, развития и процветания, а также укрепив стабильность и безопасность региона.

Государство Катар также выразило признательность Соединённым Штатам за усилия, приложенные для достижения предварительного подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Катар заявил о поддержке всех усилий, направленных на снижение напряжённости и урегулирование конфликтов дипломатическими средствами, а также на укрепление основ мира, развития и процветания на региональном и международном уровнях.