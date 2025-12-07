 Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш | 1news.az | Новости
Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

First News Media13:30 - Сегодня
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили столицу Народной Республики Бангладеш Дакку.

В рамках визита Лейла Алиева и Арзу Алиева 7 декабря встретились с главным советником временного правительства Бангладеш, всемирно известным экономистом, лауреатом Нобелевской премии мира, профессором Мухаммадом Юнусом.

В ходе встречи главному советнику М.Юнусу были переданы самые теплые приветствия Президента Ильхама Алиева. Было подчеркнуто, что в различные годы он неоднократно посещал Азербайджан, в том числе в ноябре 2024 года участвовал в конференции COP29, несколько раз встречался с Президентом Азербайджана и всегда был тепло принят в нашей стране.

Отмечалось, что у Азербайджана всегда были дружеские отношения с Бангладеш, с которым наша страна успешно сотрудничает в различных форматах.

Мухаммад Юнус был проинформирован о том, что Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили действующее в Дакке учреждение для детей, лишенных родительского попечения, и детей-сирот.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева и Общественное объединение IDEA заинтересованы в сотрудничестве с соответствующими организациями Бангладеш в гуманитарной, социальной, молодежной сферах, в области волонтерской деятельности, окружающей среды и охраны природы, а также в реализации совместных проектов.

Главный советник Мухаммад Юнус подчеркнул, что всегда с удовлетворением вспоминает встречи с Президентом Азербайджана в ходе своих многочисленных визитов в нашу страну, просил передать и его приветствия главе нашего государства. Он отметил, что, как было отмечено на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках COP29, имеется большой потенциал для плодотворного сотрудничества между двумя странами, и коснулся важности реализации практической деятельности.

М.Юнус сказал, что лично стал свидетелем больших достижений Азербайджана в различных сферах, выразил глубокую признательность за усилия, направленные на развитие сотрудничества с Бангладеш и реализацию программ практической поддержки.

Источник: АЗЕРТАДЖ

