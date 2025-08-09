НАТО приветствует усилия Азербайджана и Армении по нормализации отношений
Североатлантический альянс приветствует парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом спикер НАТО Аллисон Харт написалав соцсетях.
"Мы приветствуем прогресс в установлении мира между Арменией и Азербайджаном, и благодарим президента США Дональда Трампа за его вклад в дело достижения мира", - отметила она.
По ее словам, это значительный шаг вперед в процессе нормализации [отношений], и также "шаг для региональной безопасности в целом".
Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.
203