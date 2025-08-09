Максим Прево: Воздаю должное мужеству и лидерству президента Азербайджана и премьера Армении

Прочный мир необходим не только для стабильности и процветания Азербайджана и Армении, но и всего региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

"Я воздаю должное и высоко оцениваю мужество и лидерство президента Алиева (президента Азербайджана Ильхама Алиева) и премьер-министра Пашиняна (премьер-министра Армении Никола Пашиняна). Также следует отметить конструктивную роль Соединенных Штатов в содействии достижению этого соглашения", - написал он в соцсетях.

Бельгия вместе с Европейским Союзом остается приверженной нормализации отношений между двумя странами и обеспечению быстрого и добросовестного выполнения согласованных шагов, добавил он.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.