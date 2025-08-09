Спасатели МЧС нашли живым пропавшего в лесу жителя Шабранского района - ВИДЕО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пропавшем человеке в лесной зоне села Зейва Шабранского района.
Об этом сообщили в ведомстве.
В связи с информацией на территорию немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Северного регионального центра МЧС.
В результате поисково-спасательных работ Замин Атакишиев (1987 г.р.) был найден живым.
157