Спасатели МЧС нашли живым пропавшего в лесу жителя Шабранского района - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пропавшем человеке в лесной зоне села Зейва Шабранского района.

Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с информацией на территорию немедленно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Северного регионального центра МЧС.

В результате поисково-спасательных работ Замин Атакишиев (1987 г.р.) был найден живым.